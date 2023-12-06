Более 36 млрд рублей вложат инвесторы в леспром Вологодской области в ближайшие годы

Врио губернатора области Георгий Филимонов при этом отметил, что болезненной темой для отрасли остается нехватка кадров

ТАСС, 6 декабря. Вложения в приоритетные инвестиционные проекты в лесной отрасли в Вологодской области достигли за последние годы 41,5 млрд рублей. В ближайшие годы будет вложено еще 36 млрд рублей, ни один проект не остановлен в условиях антироссийских санкций, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов в ходе Международного форума "Российский лес", который проходит в Вологде с 6 по 8 декабря.

"Общий объем фактически вложенных инвестиций в приоритетные инвестиционные проекты [в области освоения лесов] на территории Вологодской области составляет 41,5 млрд рублей. В ближайшее время планируем вложить еще 36 млрд рублей", - сказал Филимонов на пленарном заседании форума.

По его словам, ни один инвестиционный проект в отрасли не остановлен в регионе. "Вологодская область является лидером в России по количеству реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, у нас их 26. В сентябре этого года мы запустили новый современный фанерный завод в Вохтоге компании "Плитвуд", производственная мощность составляет 180 тыс. куб. м большеформатной березовой фанеры. В первом квартале следующего года будет запущен после модернизации фанерный завод в Великом Устюге", - сообщил врио губернатора.

Болезненной темой для отрасли остается нехватка кадров. Филимонов на примере опыта своей работы в Подмосковье предложил воссоздавать лучшие советские практики, систему кадровых лифтов через школьные лесничества, где детей с первого класса погружают в профессию, заинтересовывают природоохранной деятельностью и к старшим классам профессионально ориентируют. "У нас это начало работать в Подмосковье и начнет работать на моей родной Вологодской земле. Привязать квадратными метрами жилья - это другая наша программа, у нас запускается линейка губернаторских программ с нового года, одна из них - поддержка кадров на сельской территории в здравоохранении, образовании и лесопромышленном комплексе. Чтобы люди шли учиться по профессии и не уходили потом, чтобы понимали, что есть где жить и есть где работать. Это системная программная задача", - сообщил глава региона.

Цифровизация и диверсификация

Из приоритетных направлений лесопромышленного комплекса он также обозначил развитие парка беспилотных летательных аппаратов и цифровизацию отрасли. "Доля переработки выросла за 10 лет на 16% и сегодня составляет 76%. И я поставил задачу своей команде углубить переработку. Есть куда расти, есть необходимость создавать новые точки роста, есть запрос бизнеса на диверсификацию производства. Надо поддержать структуры, которые пока были обделены вниманием, чтобы создавать и поощрять здоровую конкуренцию в отрасли", - сказал врио губернатора.

В Вологодской области насчитывается 11,7 млн гектара леса, расчетная лесосека - 1,6 млрд куб. м, территория на 81% покрыта лесом. Регион занимает первое место по интенсивности лесозаготовки в России и третье место по объемам лесозаготовки после Иркутской области и Красноярского края. В области производится 6% пиломатериалов от общего объема в России, 8% фанеры, 9% плит ДСП и 26% деревянных домов заводского изготовления.

Международный лесной форум и выставка "Российский лес" проходят в Вологде с 6 по 8 декабря с участием представителей 22 регионов России, а также Казахстана, Беларуси, Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге. Лесопромышленники обсудят проблемы отрасли, пройдет презентация новых технологий от ведущих разработчиков систем спутникового мониторинга.