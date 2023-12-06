Мантуров заявил, что автомобили Aurus в ОАЭ покупают для государственных и частных целей

Пока сложно понять, кто больше заинтересован в приобретении этой машины, отметил глава Минпромторга РФ

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Автомобили Aurus, производство которых было запущено в ОАЭ, пользуются спросом как среди государственных служащих, так и у частных лиц. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на полях переговоров на высшем уровне между РФ и ОАЭ.

"Здесь в Эмиратах был и заказ со стороны правительства. Если вы обратили внимание, то официально машины для глав делегаций на экологическом форуме - это лимузин бронированный Aurus. И одновременно с тем, что вот уже собрано определенное количество автомобилей с ноября месяца, они могут как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов приобретаться. Поэтому отследить и предположить, кто больше в этом заинтересован, сейчас достаточно сложно. Протестируем рынок и поймем", - ответил он на соответствующий вопрос.

Производство автомобилей Aurus в ОАЭ стартовало в ноябре 2023 года. Первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant. Как отмечал Мантуров ранее, сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в Эмиратах.