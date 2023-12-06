Московские экспортеры получили консультации торгпредов России в 43 странах

Расписание мероприятий "Час с торговым представителем Российской Федерации" публикуется на сайте Московского экспортного центра

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Москва с 2021 года организовала для столичного бизнеса онлайн-встречи с торговыми представителями России в 43 странах. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Иран, Южно-Африканская Республика и Индонезия, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"За 2,5 года консультации торгпредов России за рубежом получили порядка 1,5 тыс. предпринимателей. Они интересовались спросом на свои товары и услуги, законодательными нормами разных государств, особенностями сертификации продукции и инструментами для поиска партнеров", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Отмечается, что формат прямых линий дает экспортерам возможность напрямую задать интересующие вопросы о внешнеэкономической деятельности и получить рекомендации по выходу на конкретные рынки. Некоторые столичные предприятия интересуются сотрудничеством сразу с несколькими странами.

"Благодаря консультациям мы узнали о конкурентах, особенностях валютного и таможенного контроля, требованиях к наличию патентов и лицензий и о других важных аспектах ведения бизнеса в Таиланде, Турции, Сербии и Индии", - добавили в департаменте со ссылкой на одну из компаний - участниц прямых линий, выпускающей симуляторы и тренажеры для подготовки специалистов в сфере медицины.

Актуальное расписание мероприятий "Час с торговым представителем Российской Федерации" публикуется на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). На базе МЭЦ сформирован обширный инструментарий для поддержки начинающих и действующих экспортеров. Предприниматели могут принять участие в выставках и бизнес-миссиях, пройти обучение в рамках акселераторов или разместить товары в зарубежных супермаркетах.

Получить дополнительную информацию предлагается в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.