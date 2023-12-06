Калужская область поставит более 300 тонн автохимии в Китай

Партнером проекта выступил ведущий китайский импортер 430Showcase

КАЛУГА, 6 декабря. /ТАСС/. Калужская область отправила первую партию автокосметики и автохимии под маркой Dr. Active в Китай. В 2024 году экспорт увеличится более чем в два раза и превысит 300 тонн, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Sintec Group из Обнинска.

"Sintec Group первой из Калужской области расширяет экспорт за счет поставок автохимии и автокосметики на китайские маркетплейсы, первая партия отправлена, поставлено порядка 125 тонн, а в 2024 году объем экспорта продукции составит более 300 тонн", - сказали в пресс-службе.

Производитель из Обнинска расширил портфель экспортируемой продукции за счет автокосметики и автомобильной химии под брендом Dr. Active. Линейка включает автошампуни для контактной и бесконтактной мойки, очиститель двигателя, чернители шин и полироли для кузовных деталей. "Флагманские магазины открыты на ведущих китайских интернет-площадках JD.com и Tmall. В декабре интернет-магазины российского бренда откроются еще на нескольких крупнейших китайских маркетплейсах", - уточнили в пресс-службе.

Партнером проекта выступил ведущий китайский импортер и дистрибьютор автохимии и автокосметики - компания 430Showcase.Через интернет-магазины в КНР продается более 80% всей автохимии. Продукция российской торговой марки была выбрана для продвижения в Китае из-за сочетания высокого качества продукции и конкурентоспособной цены, на маркетплейсах она позиционируется в среднем ценовом сегменте, добавили в пресс-службе со ссылкой на представителя китайского дистрибьютера.

В 2023 году общий объем экспорта SINTEC Group составил свыше 47 тысяч тонн высокотехнологичных моторных, гидравлических и трансмиссионных масел, охлаждающих и тормозных жидкостей, а также пластичных смазок. Продукция калужского предприятия экспортируется в 15 стран, в том числе на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и страны СНГ.