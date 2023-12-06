Ozon вывел новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность

Бесперебойную работу нового центра обеспечивают более 2,6 тыс. человек

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon вывел на полную проектную мощность логистический центр в городском округе Жуковский. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 3,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Компания Ozon завершила процесс выведения на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке "ПНК парк Жуковский". Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тыс. кв. м. Здесь осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров до формирования посылок и их дальнейшего распределения на сортировочные центры по всей России", - говорится в сообщении.

Как отметила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций в реализацию проекта превысил 3,3 млрд рублей.

"Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивают более 2,6 тыс. человек. Именно столько рабочих мест создано для жителей Подмосковья. В день там обрабатывают около 650 тыс. заказов", - привели в пресс-службе слова Зиновьевой.

В материале отмечается, что большая часть инвестиционных средств Ozon пошла на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства. Складской комплекс в Жуковском способен разместить более 22 млн товаров разных категорий.