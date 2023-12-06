СМИ: США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС

По информации Zaxid.net, отмечается, что это строительство существенно расширит возможности экспорта агропродукции с Украины

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Агентство США по международному развитию (USAID) потратит $225 млн на строительство двухпутного железнодорожного участка, соединяющего Львов с трансъевропейской транспортной сетью Евросоюза. Соответствующий меморандум был подписан 4 декабря между USAID и "Укржелдорогой", сообщает украинское интернет-издание Zaxid.net.

Отмечается, что это строительство существенно расширит возможности экспорта агропродукции с Украины. Длина железнодорожного участка составит 75 км.

Разная ширина путей требует перегрузки поездов с продукцией на границе, а перегрузка одного грузового поезда может длиться до пяти часов, что сказывается на пропускной способности. Сопряжение железнодорожного узла во Львове с европейскими железнодорожными коридорами позволит загружать аграрную продукцию непосредственно в вагоны, рассчитанные на стандартную европейскую колею.

По информации издания, дальнейший проект развития будет включать сочетание евроколеи с Ужгородом, Ковелем, Черновцами, а на более позднем этапе - с Киевом. Также USAID будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в систему трансъевропейскую сеть.