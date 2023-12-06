Гендиректор OpenAI стал CEO года по версии журнала Time

Как отметило издание, Сэм Альтман стал одним из самых влиятельных и уважаемых руководителей в мире

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Американский журнал Time назвал CEO года Сэма Альтмана - гендиректора компании OpenAI, разработавшей чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT.

Как отмечает издание, ChatGPT стал "самым быстро внедряемым продуктом за всю историю", а влияние нейросети было преобразующим как для компании, так и для всего мира. Альтман, указывает Time, стал одним из самых влиятельных и уважаемых руководителей в мире.

В середине ноября OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку. В качестве причины фирма назвала решение совета директоров, которые пришли к выводу, что руководитель компании "не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствовало выполнению его обязанностей". Ему на смену должен был прийти экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир.

Портал The Information сообщил, что десятки сотрудников компании OpenAI подали в отставку после известия о том, что Альтман отказался вновь занять свой пост.

Позже компания заявила, что Альтман вернется в OpenAI в качестве генерального директора. В релизе компании отмечалось, что в состав правления также войдет наблюдатель от компании Microsoft "без права голоса".

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.