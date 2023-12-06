Санкции Великобритании против России и запрет телефонов на уроках. Главное за 6 декабря

Санкции Великобритании против России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 45 позиций. Королевство включило в него оборонные предприятия России и иностранные компании. В частности, под ограничения подпали члены совета директоров авиамоторного научно-технического комплекса "Союз", ​​конструктор беспилотника "Ланцет" Александр Захаров, научно-технический центр "Орион". В британском МИД добавили, что организации из Сербии, Турции, Белоруссии и Узбекистана поставляют в Россию оборудование и комплектующие для военных целей.

Запрет использования телефонов на уроках

Госдума приняла законопроект о запрете использования на уроках телефонов и планшетов во всех случаях, кроме экстренных. Также инициативой предусматривается введение обязательного урока труда для начальных и средних классов. Кроме того, новые нормы обязывают школьников соблюдать дисциплину на занятиях и правила поведения в учебном заведении.

Управление имуществом лиц из недружественных стран

Госдума одобрила право президента вводить временное управление имуществом, принадлежащее лицам из недружественных стран. Согласно документу, глава государства вправе устанавливать особый порядок для сделок россиян и юрлиц с гражданами и компаниями из таких государств. Кроме того, он также получит полномочия по установлению особенностей создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских организаций.

​​​Прохождение срочной службы в органах ФСБ

В Госдуме одобрили поправки, которые позволяют проходить военную службу по призыву в органах ФСБ. Согласно документу, сотрудниками спецслужбы не могут быть россияне, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории другой страны, а также иноагенты.

Человек года по версии Time

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт человеком года. На это звание были номинированы президент России Владимир Путин, король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, голливудские сценаристы и актеры.