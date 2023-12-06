Туроператор сообщил о росте в несколько раз спроса на поездки в Приморский край и Хакасию

Эти направления впервые вошли в перечень наиболее востребованных по итогам 2022 года, уточнила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спрос на туры в Приморский край, Хакасию и Адыгею в 2023 году вырос в несколько раз, эти направления впервые вошли в перечень наиболее востребованных по итогам 2022 года. Об этом сообщила журналистам коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

"В этом году небывалый рост показал Приморский край, низкая база была, Хакасия впервые вошла в топ таких направлений и Адыгея, потому что Сахалин, Кемеровская область - Шерегеш - и Мурманская область растут последние несколько лет", - сказала она.

По данным туроператора, спрос на турпоездки в Дагестан в 2023 году вырос на 60%, в Москву - на 27%, в Подмосковье - на 23%, в Калининградскую область и Татарстан - на 19%. Кроме того, на 24% увеличилась популярность Анапы, на 20% - Геленджика и Туапсе. По словам Булах, это свидетельствует о том, что туристы адаптировались к текущей транспортной ситуации.

Традиционно самым востребованным направлением по итогам года стал Краснодарский край (44% от всех проданных туров по России), также в топ-5 вошли Кавказские Минеральные Воды (21%), Абхазия (12%), Белоруссия (4%) и Крым (3%). При этом спрос на поездки в Абхазию вырос на 40%, в Азербайджан - на 31%, в Белоруссию - на 27%, в Киргизию - на 25%, рассказала эксперт.

В высокий сезон - с июня по сентябрь - клиенты туроператора чаще всего выбирали отдых на море (68%), зимой и в межсезонье - оздоровительный отдых на лечебных курортах (43%), добавила она.