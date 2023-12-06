Турция выразила готовность к работе по выводу туркменского газа на мировые рынки

По словам вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, "договоренности в этой сфере показывают, что у партнерства в этой области большие перспективы"

АШХАБАД, 6 декабря. /ТАСС/. Турция верит в результативность партнерства с Туркменией в сфере энергетики и готова к совместной работе по выводу туркменского газа и электроэнергии на мировые рынки. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Мы верим в результативность нашего партнерства по выводу природного газа из Туркменистана, занимающего в мире четвертое место по его запасам, на мировые рынки через Турцию, являющуюся мостом между Европой и Азией. Мы также готовы к совместной работе по выводу туркменской электроэнергии на международные рынки. Будь то туркменский природный газ или электроэнергия, мы готовы к реализации крупных проектов по их выводу на мировые рынки. Наши договоренности в этой сфере показывают, что у партнерства в этой области большие перспективы", - сказал он в ходе туркмено-турецкого бизнес форума, прошедшего в среду в Ашхабаде.

Йылмаз отметил, что по возвращении в Турцию он вместе с министерством энергетики страны приведет в действие все соответствующие структуры, чтобы сделать важные шаги в этом направлении.

Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. В настоящее время крупнейшим потребителем туркменского природного газа является Китай.

Как сообщал в марте председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, республика готова рассмотреть в самое ближайшее время вопрос поставок своего газа в Турцию. Вопрос экспорта туркменского газа обсуждался 14 декабря прошлого года главами Турции, Туркмении и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом, Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым на встрече в городе Туркменбаши.