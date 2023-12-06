В Минске заявили, что санкции против белорусских предприятий могут иметь обратный эффект

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз отметил, что введение санкций против Белоруссии для США "стало обыденностью"

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Санкции Запада в отношении белорусских предприятий не эффективны и порой имеют обратный эффект. Об этом, комментируя введенные накануне США рестрикции в отношении юридических и физических лиц республики, ТАСС заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Как показывает практика, санкции в отношении белорусских предприятий не эффективны, а порой имеют и обратный эффект. В этой связи не удивлюсь росту объемов их экспорта. А в остальном - любая попытка говорить с Беларусью с позиции диктата изначально обречена на провал", - сказал он.

Глаз отметил, что введение санкций против Минска для США "стало обыденностью, некими ритуальными танцами для себя и сбежавших из Беларуси своих же адептов и приспешников". "Вашингтон превратил свою дипломатию и отношения с другими странами в набор мер давления, рэкета и шантажа. Это их выбор. Но большинство стран мира, прежде всего те, кто уважает свои народы и считает себя суверенными, такие подходы никогда не примут", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

"Односторонние санкции - примитивные и незаконные методы принуждения, попытка подчинить другое государство своей воле. Поэтому каждый очередной так называемый пакет является грубым нарушением международного права со стороны США. За это, конечно же, рано или поздно придется нести ответственность. В той или иной степени", - указал Глаз.

Он отметил, что "белорусы также прекрасно понимают, что истинная цель санкций США против субъектов хозяйствования - ухудшить условия жизни и деятельности трудовых коллективов, простых людей, затруднить выполнение предприятиями социальных обязательств". "Поэтому удивляет, когда американские коллеги всерьез полагают, что кто-то все еще верит в их публичные заявления о "защите суверенитета" или "поддержке белорусского народа", - сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

"Особняком на этот раз стоят, конечно, персональные санкции в отношении [генерального секретаря Белорусского Красного Креста] Дмитрия Шевцова. Человек занимается гуманитарной деятельность, оказывает помощь, содействует в том числе оздоровлению детей из зон конфликта в нашей спокойной стране. Так что одиозность этого шага Вашингтона полностью очевидна", - указал Глаз.

Санкции США

Министерство финансов США 5 декабря сообщило о внесении в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физических и 20 юридических лиц. Среди попавших под рестрикции есть граждане России, Белоруссии, подданные Бельгии, Нидерландов, Швеции. В черный список включены белорусский предприятия концерн "Беллесбумпром", ММЗ имени С. И. Вавилова (управляющая компания холдинга "БелОМО"), ОАО "Зенит-БелОМО", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар", управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания", РУП "Белтаможсервис", ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", белорусская машиностроительная компания "Амкодор" и предприятие "Алевкурп", занимающееся созданием новых радиолокационных систем и автоматизированных систем управления. Кроме того, под санкции попал белорусский производитель табачных изделий "Табак-инвест".