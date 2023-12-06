Минфин в 2023 году планирует занять до 68,3 млрд рублей для замещения внешнего госдолга

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минфин в 2023 году планирует занять до 68,3 млрд рублей, превысив верхний предел внутреннего госдолга, для замещения внешних заимствований РФ в эквиваленте до $1 млрд, сообщается на сайте министерства.

"В 2023 году планируется осуществление государственных внутренних заимствований Российской Федерации в сумме до 68,3 млрд рублей с превышением установленного на 2023 год Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации в целях замещения государственных внешних заимствований Российской Федерации в сумме, эквивалентной до $1 млрд в рамках верхнего предела государственного долга Российской Федерации", - говорится в сообщении.