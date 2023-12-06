Будущие резиденты ОЭЗ "Ростовская" планируют инвестировать более 14 млрд рублей

Губернатор региона Василий Голубев подчеркнул, что задачей властей является развитие этой территории

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря /ТАСС/. Будущие резиденты создаваемой в Ростовской области особой экономической зоны (ОЭЗ), которая расположена на территории индустриального парка в Новочеркасске, готовы инвестировать в свои проекты в общей сложности более 14 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев во время инвестиционного послания.

"Мы активно работали в этом году над созданием особой экономической зоны "Ростовская", [которая] находится в Новочеркасске. Уже заключили соглашения с целым рядом потенциальных резидентов. Они планируют реализовать на данном этапе 13 инвестпроектов на сумму более 14 млрд рублей. Это только начало. Наша задача - развивать эту территорию, привлекать резидентов, в том числе из других регионов страны, и создать для них дополнительные правильные преференции", - сказал Голубев.

Ранее в пресс-службе губернатора Ростовской области сообщали, что объем выручки резидентов создаваемой ОЭЗ "Ростовская", по предварительным оценкам, к концу 2033 года составит почти 15,5 млрд рублей. Среди заявленных в ОЭЗ проектов - создание заводов по выпуску прицепной, полуприцепной и сельскохозяйственной техники, оборудования для очистных сооружений, а также промышленного холодильного оборудования, комплекса по сжижению природного газа, предприятий по производству защитно-декоративных материалов и высокотехнологичных полимерных заготовок.

Также ранее глава региона сообщал, что индустриальный парк в Новочеркасске обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой и расположен вблизи аэропорта. На его территории локализованы производства 11 компаний, зарегистрированы 67 резидентов.