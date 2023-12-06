Маршрут газопровода по территории Красноярского края начнут определять в январе 2024 года

Губернатор края Михаил Котюков отметил, что местным властям необходимо максимально оперативно подготовить участки под будущий газопровод и разработать схемы газификации населенных пунктов

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Окончательный маршрут магистрального газопровода по территории Красноярского края начнут определять в январе 2024 года. Об этом на прямой линии в соцсетях сообщил губернатор края Михаил Котюков.

"В январе ждем делегацию "Газпрома". Технических специалистов, которые уже будут окончательно определяться с прохождением трассы магистрального газопровода. С учетом прохождения трассы дальше будет составлена программа газификации населенных пунктов", - сообщил Котюков, добавив, что вопрос о газификации был "принципиально решен" на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в августе этого года.

По его словам, местным властям необходимо максимально оперативно подготовить участки под будущий газопровод и разработать схемы газификации населенных пунктов. Губернатор добавил, что первую очередь будут переводить на газомазутные и угольные котельные.

Ранее власти Красноярского края подсчитали, что газопровод "Сила Сибири - 2" пройдет рядом с краевым центром, что позволит обеспечить топливом две трети населения региона. В Красноярском крае газифицирован только Норильский промышленный район на севере региона.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по магистральному газопроводу из Томской области в Красноярский край длиной 700 км, а первые потребители Красноярска могут получить газ к 400-летнему юбилею города (2028 год).