Ростовский губернатор предложил вузам предоставлять научные площадки для бизнеса

Такая мера позволит исключить для бизнеса необходимость покупки дорогостоящего оборудования с низкой потребностью в постоянном использовании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил вузам региона предоставлять инновационным предприятиям свои научные площадки и лаборатории для тестирования опытных образцов продукции. Об этом глава региона заявил в ходе инвестиционного послания губернатора Ростовской области - 2023.

"Необходимо уже сегодня активно внедрять технологии искусственного интеллекта и в госсектор. В центрах "Мой бизнес" система, использующая искусственный интеллект, уже помогает бизнесу решать некоторые вопросы, подбирать меры поддержки. Я думаю, что это только начало, здесь мы делаем ставку на наши вузы и их экосистемы. Поэтому я предлагаю донским вузам активнее включиться в кооперационные связи с предприятиями. Прошу рассмотреть возможность предоставлять инновационным предприятиям на взаимовыгодных условиях свои лаборатории, компетенции для апробаций и тестирования опытных образцов продукции", - сказал Голубев.

По словам губернатора, такая мера позволит исключить для бизнеса необходимость покупки дорогостоящего оборудования с низкой потребностью в постоянном использовании.

Глава региона отметил, что для дополнительной поддержки бизнеса в настоящее время в регионе также рассматривается возможность создания преференций инновационным предприятиям.

"Несмотря на бюджетные ограничения, мы можем переформатировать в этом направлении региональные преференции бизнесу и сфокусироваться на поддержке высокотехнологических проектов, как пример, предоставление инженерных субсидий или инвестналогового вычета, он уже работает", - уточнил Голубев.