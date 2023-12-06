Первый магазин ASP с ассортиментом брендов Adidas и Reebok откроется 9 декабря

Руководитель отдела маркетинга компании Lestate Илья Комиссаров уточнил, что речь идет о магазине в аутлете "Белая дача" в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok откроется 9 декабря 2023 года в аутлете "Белая дача" в Москве, сообщил ТАСС руководитель отдела маркетинга компании Lestate (будет развивать сеть ASP) Илья Комиссаров.

"Магазин откроется 9 декабря в аутлете "Белая дача". Это 1 тыс. квадратных метров (площадь торгового объекта - прим. ТАСС) - самый большой Adidas в России", - сказал он.

В магазине будет представлены коллекции Adidas и Reebok. "Мы бы хотели сохранить монобрендовую структуру, потому что она привычнее и для аутлета, и для покупателей в целом", - пояснил собеседник агентства.

О приостановке деятельности в России Adidas сообщил 9 марта 2022 года. Розничные магазины сети закрылись 14 марта. С конца февраля некоторые иностранные бренды приостановили работу в России в связи со специальной военной операцией на Украине.