В Минцифры заверили, что банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний

Как добавили в ведомстве, на 2024 год на субсидирование льготной ставки в бюджете заложено более 4 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Программа льготных кредитов для IT-компаний, которые предоставляются на разработку и внедрение продуктов, продолжает действовать, банки сохранят льготную ставку, говорится в сообщении Минцифры России. В министерстве также отметили, что программа потребовала допфинансирования - это объясняется повышением ЦБ РФ ключевой ставки.

Министерство нашло необходимые средства на программу льготных кредитов, отмечается в Telegram-канале Минцифры. Первая часть средств уже выделена, выделение второй произойдет до конца года. Это обеспечит покрытие дополнительных обязательств, образовавшихся после повышения ключевой ставки.

На 2024 год на субсидирование льготной ставки по IT-кредитам в бюджете заложено более 4 млрд рублей, отметили в Минцифры.