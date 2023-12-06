British American Tobacco заявила о недостаточной выгоде от продажи предприятий в РФ

Гендиректор компании Тадеу Марокко отметил, что продажа активов в России "нанесла большой удар"

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор British American Tobacco (ВАТ) Тадеу Марроко заявил, что компания получила определенную выручку от продажи своих российских и белорусских предприятий, но это "далеко" от их истинной стоимости. Об этом сообщило агентство Reuters.

Марокко заявил, что продажа активов BAT в России "нанесла большой удар", пишет агентство. "У нас была определенная выручка [от продажи], но в целом нельзя упускать из виду, что [она была] далека от реальной стоимости бизнеса, учитывая обстоятельства, в которых сделка была заключена", - приводит Reuters слова гендиректора. Он добавил, что продажа действительно включала возможность обратного выкупа, но российские власти потребовали, чтобы этот срок был ограничен двумя годами, что делает маловероятным, что BAT примет этот вариант, пишет агентство.

14 сентября British American Tobacco сообщила о закрытии сделки по продаже бизнеса в России и Белоруссии.

7 сентября в пресс-службе российского офиса компании сообщили, что British American Tobacco заключила сделку о продаже своего бизнеса в РФ и Белоруссии, однако используемые торговые марки останутся в собственности российского покупателя. Новая структура по окончании бизнес-трансфера будет называться группой компаний ITMS. Покупателем стал консорциум российских инвесторов и местного менеджмента "БАТ Россия".

В июле прошлого года компания заявила, что из-за ухода с российского рынка она потеряла £957 млн ($1,2 млрд по текущему курсу).