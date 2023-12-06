Минпромторг оценил инвестиции в химический мегапроект в 2 трлн рублей до 2030 года

Из них 500 млрд рублей могут составить расходы федерального бюджета, сообщил замдиректора департамента химической промышленности ведомства Алексей Артемьев

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ оценил инвестиции в мегапроект развития мало- и среднетоннажной химии в России в 2 трлн рублей до 2030 года, из которых 500 млрд рублей могут составить расходы федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель директора департамента химической промышленности Минпромторга РФ Алексей Артемьев в ходе круглого стола "О ходе мониторинга состояния производства малотоннажной химии в Российской Федерации" в Совете Федерации.

"У председателя правительства была стратегическая сессия, на которой наши руководители показывали то, что как мегапроект должен родиться в будущем году. Суммарный объем инвестиций, который мы рассчитали, как потребность отрасли до 2030 года, составляет 2 трлн рублей. Из них непосредственно расходы федерального бюджета по всем возможным мерам мы оцениваем в районе 500 млрд рублей, то есть одна четверть совокупных инвестиционных вложений", - сказал он.

Инвестиции в рамках мегапроекта подразумевают под собой развитие географических кластеров, производственных цепочек, которые раньше существовали в стране, "но потом фрагментировались за счет закрытия отдельных заводов" (например, фосфорная, хлорная), а также развитие отдельных продуктовых сегментов (например, химических средств защиты растений, сырья для производства фармацевтических субстанций).

Суммарный объем господдержки малотоннажной химии в России в 2023 году составит около 16,5 млрд рублей, что чуть меньше, чем в прошлом году, отметил Артемьев.

Заместитель директора департамента Минпромторга также обратил внимание на проблему "дефицита качественной информации относительно спроса отрасли, относительно потребностей отдельных субъектов". "Мы настолько далеко уже ушли от модели государственного планирования экономики, что собрать в одном месте эту информацию чрезвычайно тяжело", - добавил он.

"Сейчас у нас рабочий вариант плана [импортозамещения] включает в себя уже более 700 позиций [продукции химической промышленности]", - сообщил Артемьев, отметив, что данный план представляет собой продукцию, которая нуждается в импортозамещении, и перечень которой необходимо довести до промышленности и инициативных компаний. Однако не вся подобная информация может быть опубликована в открытом доступе, Минпромторг сейчас работает над решением этой проблемы, заключил представитель министерства.