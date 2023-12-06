Хуснуллин заявил, что бюджет программы развития новых регионов составит 4,75 трлн рублей

По словам вице-премьера, в плане предусмотрено 275 мероприятий

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Предельный объем финансирования программы развития новых регионов РФ составит 4,75 трлн рублей. Такие данные привел вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

"В программе развития новых регионов предусмотрено 275 мероприятий. Предельный объем финансирования программы СЭР (социально-экономического развития новых регионов - прим. ТАСС) 4 751,74 млрд рублей", - говорится в материалах, представленных вице-премьером (есть в распоряжении ТАСС).

Предполагается, что в течение 2023-2025 годов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет отремонтировано 2,17 тыс. км дорожной инфраструктуры, 5 млн кв. м жилья, 756 км инженерных сетей. Также будут приведены в нормативное состояние 37,7 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог, в том числе мосты и путепроводы, закуплены 4 254 единицы специальной техники и автобусов.

Согласно представленным материалам, к 2025 году социальные выплаты, пособия и пенсии ежегодно будут получать не менее 3 млн жителей новых регионов. В 2023 году их получают 2,4 млн человек. В целом к 2030 году запланировано обеспечить достижение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями среднероссийских показателей уровня жизни граждан и общероссийского уровня социально-экономического развития.