Индия направила $1 млн пострадавшей после извержения вулкана Папуа - Новой Гвинее

В индийском МИД напомнили, что ранее Нью-Дели поддерживал Порт-Морсби после стихийных бедствий 2018 и 2019 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Индия направила Папуа - Новой Гвинее, пострадавшей после извержения вулкана Улавун, гуманитарную помощь в размере $1 млн. Об этом сообщил в своем пресс-релизе индийский МИД.

Как напомнили в индийском внешнеполитическом ведомстве, крупное извержение вулкана Улавун 20 ноября в Папуа - Новой Гвинее вынудило эвакуировать более 26 тыс. человек.

"Индия выражает глубокие соболезнования правительству и народу Папуа - Новой Гвинеи в связи с ущербом и разрушениями, причиненными стихийным бедствием. Индия объявляет о немедленной гуманитарной помощи в размере $1 млн Папуа - Новой Гвинее в связи с извержением вулкана", - подчеркнули в МИД южноазиатской республики.

В индийском министерстве напомнили, что Нью-Дели поддерживал Порт-Морсби после стихийных бедствий, в том числе после землетрясения в 2018 году и извержения вулкана в 2019 году.