На эти средства были созданы швейный цех, центр дополнительного образования и развития, детский трамвай-кафе, творческое пространство, школа стиля и моды, кондитерская

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. В Северной Осетии 22 молодых предпринимателя получили до 500 тыс. рублей на развитие дела. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"22 молодых и социальных предпринимателя Северной Осетии получили гранты в размере до 500 тыс. рублей на создание или развитие своего дела. За всех ребят очень рад! Уверен, эти средства помогут им воплотить большие идеи в реальность", - говорится в сообщении.

Гранты были выделены в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В этом году общее финансирование за счет средств республиканского бюджета составило 10,5 млн рублей.

На эти средства были созданы швейный цех по производству спального и военного снаряжения, центр дополнительного образования и развития ребенка, детский трамвай-кафе, творческое пространство, школа стиля и моды, кондитерская.

"Малый и средний бизнес сейчас нуждается в особом внимании, а молодые и начинающие предприниматели - тем более. В следующем году мы продолжим грантовую поддержку и обеспечение благоприятных условий для тех, кто реально хочет и готов открывать новые производства, создавать продукты, товары и, главное, рабочие места", - отметил Меняйло.