По данным американского Минэнерго, на 1 декабря они составили 445 млн баррелей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 4,6 млн баррелей и на 1 декабря составили 445 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

На 18:37 мск февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 2,16% - до $75,34 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе - на 2,68%, до $70,32 за баррель.