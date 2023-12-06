Кабмин изменил порядок маркировки медицинского спирта

Согласно соответствующему постановлению, продукцию будут отслеживать с помощью средств маркировки системы "Честный знак"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российское правительство скорректировало действующий порядок маркировки медицинского спирта (лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием "Этанол"). Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из постановления, с 1 апреля 2024 года производители медицинского спирта будут наносить маркировку на индивидуальную картонную упаковку, в которой находится флакон с этанолом. Если флаконы будут поступать в продажу без индивидуальной картонной упаковки, то маркировочный код будет наноситься на сам флакон.

Уточняется, что если в индивидуальной картонной упаковке находится сразу несколько флаконов, то маркировка также должна наноситься на первичную упаковку, то есть на каждый флакон.

Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак". Принятое решение позволит усилить государственный контроль за оборотом медицинского спирта.

Постановление было подписано для реализации норм принятого в августе этого года закона, призванного обеспечить предупреждение и пресечение каналов сбыта этанола для производства нелегальной алкогольной продукции.