Компания "Авангард" откроет логистический центр в Ростовской области в августе 2024 года

Объем инвестиций в развитие производства составит 1,2 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Компания "Авангард", реализующая в Ростовской области проект первого в РФ производства полиэфирного штапельного волокна, в 2024 году увеличит мощности нового завода и построит собственный логистический центр из 12 цехов мощностью хранения 1,5 тонны каждый, объем инвестиций в развитие производства составит 1,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Авангард" Олег Рябошапка.

"Мы увеличиваем мощности по производству влажных салфеток на 18%, увеличиваем мощности по выпуску материала спанлейс (нетканый материал, использующийся при производстве в том числе влажных салфеток - прим. ТАСС). И логистический центр запустим - это будет 12 полуторатысячных цехов, где будет храниться продукция, 1,5 тыс. наименований. Будет дистрибуция по всей стране", - сказал Рябошапка, добавив, что запустить логистический центр планируется в августе 2024 года.

По его словам, объем инвестиций в развитие производства компании в Ростовской области в 2024 году планируется в объеме 1,2 млрд рублей.

"Шахтинский полиэфирный завод" был построен на территории компании "Авангард" за три года. Общие инвестиции в создание предприятия превысили 5 млрд рублей. В рамках реализации инвестиционного проекта приобретено и установлено высокотехнологичное оборудование из Китая, России и Европы. Завод на 100% обеспечит сырьем предприятие по производству микрофибры "Текстиль легпром", которое в настоящее время закупается за рубежом. Запуск высокотехнологичного завода "Текстиль легпром", готового выпускать до 1 800 тонн микрофибры в год, состоялся в марте 2023 года.