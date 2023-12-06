В Севастополе пять ГУПов преобразуют в хозяйственные общества

Это решение позволит повысить эффективность управления предприятиями

ТАСС, 6 декабря. Правительство Севастополя одобрило проект законопроекта о преобразовании пяти государственных унитарных предприятий (ГУП) в хозяйственные общества с сохранением уставного капитала за городом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Одобрили проект закона, согласно которому пять ГУПов будут приватизированы путем преобразования в хозяйственные общества. 100% долей в их уставном капитале будут принадлежать городу. <...> Речь идет об управляющих компаниях Нахимовского района, Гагаринского района, Севастопольском винзаводе, Едином информационно-расчетном центре и "Проекте развития Балаклавы", - говорится в сообщении.

Как уточнил Развожаев, приватизация пройдет в связи с федеральными требованиями до 2025 года преобразовать все ГУПы в другую форму управления. Кроме того, по словам губернатора, это решение позволит повысить эффективность управления предприятиями.