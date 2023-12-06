Федеральный бюджет получил более 300 млрд рублей от бизнеса по налогу на сверхприбыль

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что эта "мера и ожидания от этой меры" сработали

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ получил более 300 млрд руб. от бизнеса по налогу на сверхприбыль, мера оправдала ожидания, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете "Известия". По словам министра, на данную неделю поступления составили 305 млрд рублей.

"Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 млрд рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 млрд рублей", - сказал Силуанов.