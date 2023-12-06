МЭР сообщило о замедлении годовой инфляции в РФ с 28 ноября по 4 декабря до 7,52%

Неделей ранее она составляла 7,54%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 7,52% с 7,54% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 28 ноября по 4 декабря 2023 г. на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,12%, год к году - до 7,52%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились (0,32%) за счет замедления удорожания продуктов питания без учета плодоовощной продукции (до 0,17%). На плодоовощную продукцию рост цен составил 1,94%. В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились: возобновившийся рост цен на электро- и бытовые приборы был нивелирован снижением цен на импортные автомобили и бензин. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,03% за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 гг. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.