Вологодским аграриям выделили еще более 290 млн рублей на технику и модернизацию

Эти средства частично возместят затраты на приобретение 177 единиц сельскохозяйственной техники

ТАСС, 6 декабря. Правительство Вологодской области дополнительно выделило предприятиям агропромышленного комплекса 290 млн рублей, из которых 240 млн направлено на возмещение части затрат на покупку техники и оборудования, более 50 млн - на модернизацию производств, сообщила пресс-служба губернатора.

"Мы стремимся расширять меры господдержки как для крупных сельхозтоваропроизводителей, так и для крестьянско-фермерских хозяйств. Более 240 млн рублей выделено для возмещения части затрат на приобретение техники, машин и оборудования", - привела пресс-служба слова врио губернатора Георгия Филимонова.

Эти средства частично возместят затраты на приобретение 177 единиц сельскохозяйственной техники, среди которой комбайны для уборки зерна и кормов, почвообрабатывающая и посевная техника, тракторы.

По словам главы региона, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК выделено 51,9 млн рублей. Двум рыбоводческим предприятиям предоставят дополнительные субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования в сумме 6,9 млн рублей. В этом году господдержка агропромышленной отрасли суммарно уже составила 3,97 млрд рублей.

Вологодская область входит в число первых 30 регионов России по объемам производства сельскохозяйственной продукции, основное направление - животноводство. Аграрии полностью обеспечивают потребности региона в молоке и молокопродуктах, яйце и картофеле. Производство молока превышает емкость рынка области в 1,6 раза, молочная продукция поставляется в 60 регионов страны и за рубеж.