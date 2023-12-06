Глава МВФ предупредила о рисках для финансовой стабильности при аресте активов РФ

Глава фонда Кристалина Георгиева отметила, что на МВФ как на институте лежит долг сохранения нейтралитета

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила о возможных рисках для мировой финансовой стабильности и денежно-кредитной политики в случае возможной конфискации Западом активов России, замороженных за рубежом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Вопрос о возможности использования этих авуаров для реконструкции Украины был задан главе МВФ в ходе ее выступления в Совете по международным отношениям. "Мы можем сказать следующее: если было бы использование [замороженных в других странах российских активов], то оно должно было бы опираться на международную основу. И мы должны очень тщательно учитывать, какими могли бы быть риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности. Какими могли бы быть риски, как ими можно было бы заниматься", - подчеркнула в ответ Георгиева.

"На нас как на институте, конечно, лежит долг [сохранения] нейтралитета. Отвечать на этот вопрос не нам", - добавила руководитель фонда.

Как утверждал 8 ноября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока Москва не заплатит за СВО.

Между тем председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее в тот же день подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, шаги Запада такого рода. По словам Пескова, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". Помимо этого, Россия будет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.