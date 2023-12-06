Минсельхоз заявил о стабилизации цен на мясо кур в России

За последнюю неделю они показали некоторое снижение, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Цены на куриное мясо в России стабилизировались, за последнюю неделю показали некоторое снижение. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

"Стоит отметить, что в настоящее время цены на куриное мясо стабилизировались и за последнюю неделю, по данным Росстата, показали некоторое снижение", - говорится в сообщении.

Как отметило министерство, по итогам десяти месяцев текущего года производство птицы в сельхозорганизациях (крупных, средних, мелких) увеличилось до 5,37 млн тонн, а яиц - до 31,74 млрд штук. "Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики в производстве мяса птицы и яйца", - добавляет министерство.

"Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении.

О ситуации с ценами

Ранее первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут провела совещание о стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. В ходе встречи представители Федеральной антимонопольной службы РФ отметили существенный рост цен на мясо птицы с мая 2023 года.

В сентябре Минсельхоз сообщал, что снижение стоимости мяса птицы в России ожидается в ближайшее время, в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса.

В октябре Минсельхоз РФ по итогам совещания о текущей ситуации и перспективах отрасли птицеводства, в котором приняли участие представители Национального союза птицеводов и ключевых компаний - участников рынка, сообщил, что министерство совместно с производителями птицеводческой отрасли достигли договоренности о стабилизации цен на внутреннем рынке.

24 октября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что цены на мясо птицы и яйца в России стабилизировались, в дальнейшем ожидается снижение стоимости.