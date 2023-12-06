Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

В частности, индекс Мосбиржи сократился до 3 079,28 пункта

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся в "красной зоне". По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,59%, до 3 079,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,96%, до 1 045,28 пункта. Курс юаня вырос на 0,52%, до 12,945 рубля, доллара - на 0,59%, до 92,82 рубля, курс евро - на 0,17%, до 100,15 рубля.

"Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался в существенном минусе, не получив краткосрочного оптимизма в ходе дня инвестора Сбербанка", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Внешний фон был достаточно позитивным за исключением нефтяного рынка, но статистика дня при этом оставалась неоднозначной, отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки "Распадской" (+1,49%) и акции "Магнита" (+0,29%). Кожухова отметила, что на рост акций "Магнита" повлияли новости об открытии сети "супермаленьких" магазинов, "которые могут быть наиболее экономически выгодными для бизнеса".

"В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции "Мечела" (-5,47%), котировки НМТП (-4,99%), бумаги "Русснефти" (-4,85%), котировки ТМК (-4,7%), акции банка "Санкт-Петербург" (-3,78%)", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал". Акции банка "Санкт-Петербург" в среду находились в стадии фиксации прибыли после резкого скачка наверх накануне, отмечает эксперт.

Прогноз на 7 декабря

Инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин рассказал, на какие события 7 декабря стоит обратить внимание. "В четверг стартует инвестиционный форум "ВТБ: Россия зовет!". На всеобщем собрании акционеров "Норникеля" будут обсуждаться дивидендные выплаты. "Софтлайн" завтра может объявить итоговую цену размещения акций в рамках SPO", - сказал он.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 7 декабря - 3 055 - 3 200 пунктов, по курсу рубля к доллару - 90-92,5 рубля.

По оценке Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи в четверг проведет день в диапазоне 3 050 - 3 150 пунктов. Пара доллар/рубль проведет торги в коридоре 91,5-95 рубля. Прогноз по паре евро/рубль - 99-102 рубля, по юань/рубль - 12,85-13,15 рубля.