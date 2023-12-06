"Глонасс" запустит в 2024 году сервис по поиску угнанных автомобилей

Генеральный директор компании Алексей Райкевич отметил, что установка дополнительного оборудования при этом не требуется

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. АО "Глонасс" запустит в 2024 году новый сервис, который обеспечит мониторинг личного автомобиля и в случае угона поможет его найти. Установка дополнительного оборудования при этом не требуется, сообщил ТАСС генеральный директор компании Алексей Райкевич.

"В 2024 году "ЭРА-ГЛОНАСС" спасет автовладельцев от кражи машины. Мы запустим новый сервис на базе госинформсистемы, который с согласия автовладельца обеспечит мониторинг личного транспортного средства и поможет найти угнанный автомобиль. Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС или кнопка SOS) без изменения аппаратной части", - сказал он, добавив, что к существенному увеличению стоимости самих устройств это не приведет.

Райкевич отметил, что с начала текущего года компания получила несколько тысяч запросов от автомобилистов с просьбой помочь в поиске угнанного автомобиля, однако в базовом функционале "ЭРА-ГЛОНАСС" нет такой возможности.

"Учитывая высокий спрос, мы разработали новый сервис, который станет продолжением линейки услуг, не требующих установки дополнительного оборудования при наличии кнопки SOS в машине - вызов вневедомственной охраны Росгвардии и техподдержку по подписке автопроизводителей и дилеров "Помощь на дороге", - рассказал он.

В связи с тем, что устройство вызова экстренных служб глубоко интегрировано в автомобиль, возможность его быстрого отключения для автоугонщика исключена, подчеркнул гендиректор компании. А при попытке искусственного "глушения" кнопки SOS система сообщит об этом владельцу автоматически, отметил Райкевич.