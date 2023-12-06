Профсоюз немецких машинистов намерен провести общенациональную забастовку 7-8 декабря

Причиной стачки стал тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и GDL, пишет Der Spiegel

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Профсоюз немецких машинистов GDL планирует провести общенациональную забастовку машинистов с 7 по 8 декабря. Как ожидается, она парализует движение грузовых и пассажирских поездов в стране, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в профсоюзе.

Предполагается, что стачка начнется в четверг в 18:00 (20:00 мск) с прекращения движения грузовых поездов. С 22:00 (00:00 мск) перестанут курсировать пассажирские поезда. Забастовка должна завершиться в пятницу вечером, 8 декабря, в 22:00 (00:00 мск).

Причиной забастовки стал тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и GDL. Последний требует среди прочего повышения заработной платы на €555 в месяц, 35-часовую рабочую неделю для сотрудников, трудящихся посменно, вместо 38-часовой недели, при сохранении полной зарплаты. Deutsche Bahn отклонил эти требования и выступил со встречным предложением, предусматривающим повышение зарплаты на 11% в течение 32 месяцев и единоразовую премию. GDL отказался принять его.

В середине ноября GDL уже проводил общенациональную забастовку машинистов. Она продлилась 20 часов.