Молдавские банки готовы помочь вышедшим на протесты фермерам

Они готовы "определить индивидуальные меры для каждого клиента" с учетом его ситуации, отмечено в заявлении Ассоциации банков Молдавии

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Молдавские банки заявили о готовности помочь в реструктуризации кредитов вышедшим на акции протеста фермерам. Об этом сообщила Ассоциация банков Молдавии.

"Ассоциация подтверждает готовность банков поддержать заемщиков в сельскохозяйственном секторе, которые испытывают трудности с выполнением своих кредитных обязательств. Финансовые учреждения заявляют о готовности определить индивидуальные меры для каждого клиента с учетом его ситуации", - говорится в заявлении.

По данным ассоциации, в ноябре и декабре текущего года наблюдается небольшое снижение платежеспособности в аграрном секторе. Там проинформировали, что на конец ноября объем кредитов в сельскохозяйственном секторе составлял 5,3 млрд леев ($299 млн). Получателями кредитов выступают 5 260 предприятий, 368 (7%) из которых просрочили выплаты более чем на 30 дней.

Ранее молдавские фермеры заявили о бедственном положении после прошлогодней засухи и падения цен на зерновые. Две недели назад аграрии вывели сельхозтехнику на улицы Кишинева с требованием введения моратория на штрафные санкции по долгам, а также увеличения субсидий. В правительстве эти требования назвали невыполнимыми.

Летом текущего года аграрии на тракторах уже блокировали движение в центре Кишинева. Они настаивали на ограничении транзита зерновых с Украины, который, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.