Путин: РФ и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию по удобрениям

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию в сфере удобрений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Эр-Рияд.

Российский лидер вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом перед началом переговоров поприветствовали участников, среди которых бизнесмен Дмитрий Мазепин.

"Занимается удобрениями", - сказал Путин, представляя наследному принцу Мазепина. "Есть шанс сделать большую совместную компанию", - добавил президент РФ.