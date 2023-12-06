Индия возобновит импорт алмазного сырья c 15 декабря

По словам председателя GJEPC Випула Шаха, представители отрасли приняли такое решение в связи с улучшением рыночной ситуации с ценами на алмазно-бриллиантовую продукцию

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Представители индийского алмазного сектора решили возобновить импорт алмазного сырья в страну с 15 декабря. Об этом отраслевому ценовому агентству Rapaport сообщил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випул Шах.

По его словам, представители отрасли пришли к такому решению на прошедшей 5 декабря встрече, поскольку рыночная ситуация с ценами на алмазно-бриллиантовую продукцию улучшилась. "Усиление продаж в США в преддверии праздников и сокращение товарно-материальных запасов производителей поставили сектор в лучшее положение, чем в начале моратория", - пояснил председатель GJEPC.

Он также добавил, что GJEPC будет призывать участников рынка сохранять осторожность в отношении количества сырья, поступающего в цепочку поставок.

В конце сентября агентство Rapaport со ссылкой на источники сообщало, что индийский алмазный сектор рекомендовал приостановить импорт алмазного сырья в страну на два месяца с 15 октября по 15 декабря. В первую неделю декабря представители торговых организаций страны должны были вновь изучить ситуацию на рынке.