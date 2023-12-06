В посольстве РФ заявили, что Россия наработала "санкционной иммунитет"

Российская экономика растет гораздо быстрее британской, отметили в дипмиссии

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Санкции Лондона не достигают своих целей, так как Россия наработала устойчивый "санкционный иммунитет", а ее экономика растет гораздо быстрее британской. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства РФ, прокомментировавшем включение в британские черные списки еще 45 физических и юридических лиц, связанных с Россией.

"Британским официальным лицам остается убеждать себя в том, что они "бьют по болезненным местам" российской экономики. На деле, пока в Лондоне и других западных столицах разбазаривали миллиарды на подпитку киевских коррупционеров, Россия успела наработать устойчивый "санкционный иммунитет" и ныне демонстрирует недосягаемые для самой Британии темпы экономического развития. Даже по заниженным оценкам МВФ, рост ВВП нашей страны в 2023 г. может составить 2,2%, по российским прогнозам - 2,8%. Причем технологичные секторы, о "подрыве" которых с маниакальным упорством говорят в Лондоне, растут опережающими темпами. Машиностроение - на 22%, выпуск компьютеров и электроники - на 34,5%, электрооборудования - на 22,2%", - отметили в посольстве.

Российские дипломаты считают, что введение новых санкций, под которые подпали несколько российских оборонных предприятий, привязано к визиту в Вашингтон нового главы МИД Великобритании и бывшего премьер-министра страны (2010-2016) Дэвида Кэмерона. В посольстве связывают это с попытками Лондона "гальванизировать" процесс выделения финансовой помощи на нужды Киева, что "лишь подчеркивают грустную ситуацию, в которой тот оказался".

"Британцам, которые в последнее время свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает упрямо жертвовать деловыми интересами и репутацией во имя спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского. Не пора ли на практике продемонстрировать знаменитое британское здравомыслие и начать "по крупицам" восстанавливать разрушенные самим же Лондоном связи с нашей страной, на рынке которой британские компании в свое время занимали весьма весомые позиции?" - отмечается в комментарии.

В среду британский МИД сообщил о введении санкций против одного из конструкторов применяемого в ходе специальной военной операции РФ на Украине беспилотника "Ланцет" Александра Захарова и членов его семьи. Под санкции подпали научно-технический центр "Орион", ижевский "Аэроскан", специализирующийся на выпуске беспилотников и барражирующих боеприпасов, серпуховское радиотехническое предприятие РАТЕП, входящее в состав концерна "Алмаз-Антей", Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз" и его руководство, а также ООО ID Solution. Форин-офис сообщил также о введении санкций против компаний из ОАЭ, которые якобы "используют непрозрачные корпоративные структуры и мошеннические методы доставки для облегчения торговли российской нефтью".