В РФ начинает действовать новая программа поддержки ремесленников и дизайнеров

В Минэкономразвития пояснили, что программа подходит, в частности, для продавцов, которые занимаются рукоделием или имеют локальный бренд с товарами собственного производства

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ, маркетплейс "Ярмарка Мастеров - Livemaster" и центры "Мой бизнес" запускают новую программу поддержки: самозанятые мастера, ремесленники и дизайнеры могут открыть бесплатный магазин на маркетплейсе с брендированным оформлением на один месяц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

"90% мастеров народных художественных промыслов являются индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Помощь в продвижении продукции - один из самых актуальных запросов у мастеров и ремесленников. Поэтому для них доступны меры поддержки, ориентированные на решение этой задачи, - содействие в организации участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, помощь в ведении социальных сетей, создании фирменной упаковки и многое другое. Новая совместная программа с маркетплейсом "Ярмарка Мастеров" - это еще одна возможность для производителей без вложений выйти на новую площадку продаж в преддверии высокого новогоднего сезона и найти новых покупателей по всей России", - отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В министерстве пояснили, что программа подходит для продавцов, которые занимаются рукоделием или имеют локальный бренд с товарами собственного производства, являются самозанятыми или готовы оформить самозанятость, а также тех, у кого еще нет магазина или магазин не активен более шесть месяцев на "Ярмарке Мастеров".

Программа действует с 6 декабря по 6 февраля 2024 года. Чтобы принять в ней участие, нужно обратиться в региональный центр "Мой бизнес" или оставить заявку онлайн.