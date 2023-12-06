Страны G7 введут ограничения на импорт алмазов из России с 1 января

К 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров "семерки".

"До 1 января 2024 года мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые были добыты, обработаны или произведены в России, после чего будут поэтапно вводиться ограничения на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах, ориентировочно к 1 марта 2024 года. Для повышения эффективности этих мер члены G7, которые являются крупными импортерами необработанных алмазов, до 1 сентября 2024 года создадут надежный механизм, позволяющий проверять и сертифицировать необработанные алмазы внутри G7", - сказано в документе.

Страны "семерки" также намерены продолжить консультации с другими алмазодобывающими странами по вопросам имплементации санкций и мер контроля за их соблюдением.