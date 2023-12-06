Лидеры G7 обязались ужесточить санкции за обход ценовых ограничений на российскую нефть

Как отметили лидеры стран Группы семи, в том числе это произойдет путем введения рестрикций против тех, кто якобы помогает обходить ограничения

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) обязались ужесточить санкции за обход введенного год назад Западом ценового потолка на российскую нефть, в том числе путем введения санкций против тех, кто якобы помогает обходить ограничения. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Мы обязуемся ужесточить соблюдение и исполнение политики ограничения цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении лиц, занимающихся обманными действиями, а также путем обновления наших правил и положений по мере необходимости", - говорится в заявлении.