Лидеры G7 настроены на проведение реформы ВТО

Речь идет о реформе, направленной на улучшение эффективности работы Всемирной торговой организации

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны G7 поддерживают проведение реформы, направленной на улучшение эффективности работы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Мы подчеркиваем необходимость продолжения реформы ВТО для улучшения всех ее функций посредством инклюзивного процесса, инициируемого членами, и по-прежнему привержены проведению дискуссий с целью создания к 2024 году полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов", - говорится в заявлении.