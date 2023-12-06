G7 стремится к дальнейшему ограничению использования РФ международной финансовой системы

Страны Группы семи заявили о намерении ограничить экспорт всех товаров, имеющих решающее значение для военной и промышленной базы России

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров "семерки".

"Мы по-прежнему намерены ограничить экспорт всех товаров, имеющих решающее значение для военной и промышленной базы России, включая те, которые используются на поле боя, и призываем третьи стороны принять аналогичные меры. <...> Мы будем стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы. <...> Мы активизируем наши усилия по борьбе с уклонением и обходом наших санкций и мер экспортного контроля. Мы продолжаем принимать меры против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают войну России, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций в третьих странах, где это необходимо. Мы преследуем российские сети военных закупок и тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и ключевые материалы", - сказано в документе.