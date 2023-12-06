Минпромторг ожидает, что леспром РФ выйдет в 2023 году на объемы производства 2022 года

По словам директора департамента лесной промышленности и лесопромышленного комплекса министерства Веры Хмыровой, по структуре основных видов продукции в 2023 году наблюдается значительный рост объемов производства мебели

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Объемы производства в лесопромышленном комплексе РФ сравняются с показателем 2022 года. Если за первый квартал этого года произошло падение объемов производства на 25%, то за 10 месяцев этого года ситуацию удалось выровнять, падение составило около 4%, сообщила директор департамента лесной промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова в ходе международного форума "Российский лес", который проходит в Вологде с 6 по 8 декабря.

"За первый квартал 2023 года падение составляло 25%. Благодаря оказанным мерам поддержки к концу года мы выровняли ситуацию и падение составило 4% (до 2 515 млрд рублей за январь-октябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - прим. ТАСС), - сообщила Хмырова. - Даже по такому сложному продукту, как фанера, по концу года падение составило 4% к прошлому году. Это дает надежду по дальнейшему развитию лесопромышленного комплекса и выходу на уровень 2021 года, когда цены и общеэкономическая ситуация в мире позволяли со значительной маржинальностью продавать свою продукцию. В конце 2023 года ожидаем, что выйдем на показатель 2022 года по объему производства".

По ее данным, по структуре основных видов продукции в этом году наблюдается значительный рост объемов производства мебели, увеличение на 5% к аналогичному показателю прошлого года (525 млрд рублей). Лидирует производство пиломатериалов (произведено на 543 млрд рублей за 10 месяцев 2023 года). Дальнейшая цель - углублять переработку и уходить от выпуска пиломатериалов к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Доля производства бумаги и картона составила 16%, целлюлозы - 12%. Доля производства фанеры - 4%. Меры поддержки фанерным производствам "позволяет проявлять сдержанный оптимизм по этому сегменту", отметила представитель Минпромторга.

"Если говорить о состоянии предприятий отрасли, то за 2023 год мы практически никого не потеряли, а в сегменте бумаги и мебели даже приросло число предприятий", - сказала Хмырова. Судя по представленным ею данным, за девять месяцев этого года численность предприятий в обработке древесины уменьшилась на 1%, до 16 978, предприятий в лесозаготовке - на 3%, до 10 320. Количество компаний по производству бумаги выросло на 2%, до 3 338, по выпуску мебели - на 1%, до 13 090. Средняя зарплата выросла по всем предприятиям в среднем на 16%, до 54 тыс. рублей. Численность сотрудников сократилась на 2%, до 576 тыс. человек.

"Выручка организаций за девять месяцев упала всего на 4%, но надо отметить, что прибыль организаций до налогообложения упала существенно, вполовину - с 259 млрд рублей до 121 млрд рублей. Критическое падение в сегменте деревообработки и сегменте мебели, а сегмент ЦБК выглядит более позитивно. Инвестиции в отрасль сократились на 10%, но мы видим, что ни один из инвесторов ни от одного инвестпроекта не отказался, продолжают реализовывать, поддержка Минпромторга оказывает свое влияние. Налоговые поступления выросли за 10 месяцев почти на 18% (до 192 млрд рублей)", - отметила Хмырова.

Меры поддержки

За пять лет действия транспортной субсидии лесопромышленный комплекс получил более 40 млрд рублей, за 2023 год - 6,7 млрд рублей. В этом году выдано еще 2,9 млрд рублей компенсации транспортных расходов по вывозу продукции через порты Северо-Западного федерального округа. "Фактически лесопромышленный комплекс получил в этом году 10 млрд рублей [господдержки]. Эту меру поддержки мы планируем сохранить и объем финансирования обеспечить в следующем году не ниже текущего года, так как видим, что это стимулирует предприятия к поиску новых партнеров, новых рынков сбыта", - отметила представитель Минпромторга.

Также будут сохранены на 2024 год все программы и льготные кредиты от Фонда развития промышленности. В этом году 84 предприятиям из 44 регионов РФ фонд предоставил льготные займы на 28 млрд рублей по 110 инвестпроектам. Основной мерой поддержки остаются приоритетные инвестпроекты, всего их 187 по России, 128 завершены, 59 в стадии реализации. Вложено 672,5 млрд рублей из заявленного объема инвестиций в 883,4 млрд. В 2023 году в список приоритетных включено еще 11 проектов, всего на три проекта меньше, чем в 2022 году. Инвесторы заявили 54 млрд рублей инвестиций и 10,6 млн куб. м расчетной лесосеки.

"Из первоочередных мер - это отмена ввозных таможенных пошлин 7% для продукции целлюлозно-бумажной промышленности, отмена ввозной таможенной пошлины в 10% на влажные пиломатериалы (это действенная мера для МСП). Это приоритетная загрузка составов РЖД лесопродукцией: за 10 месяцев отгрузки по РЖД сократились на 13%, по некоторым предприятиям буквально в ручном режиме приходится расталкивать застрявшие подвижные составы. Также в числе приоритетных мер - упростить порядок и сократить сроки выдачи фитосанитарных сертификатов", - подытожила директор департамента.