Как отметили в правительстве Канады, решение приняли для того, чтобы сократить доходы, которые РФ получает от экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Оттава вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Канада вводит новые ограничения на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами, чтобы сократить доходы, которые [Россия] получает от экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Поправки также включают необходимые изменения в существующий запрет на экспорт и импорт предметов роскоши в положение о России для обеспечения соответствия новым дополнениям к запрету на импорт алмазов и связанных с ними изделий", - говорится в сообщении.

Ограничениям подверглась следующая продукция: обработанные или необработанные, но не монтированные или не оправленные несортированные алмазы, необработанные синтетические алмазы, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, изделия из драгоценных или полудрагоценных камней, наручные, карманные и прочие часы, включая секундомеры, с корпусами из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, сообщили в правительстве.

Ранее сообщалось, что страны Группы семи введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах.