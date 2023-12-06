Саудовская Аравия утвердила бюджет на 2024 год с дефицитом в $21,1 млрд

По данным Министерства финансов этой страны, общий объем государственных доходов достигнет $312,48 млрд

ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Саудовской Аравии утвердило государственный бюджет на 2024 год с дефицитом в размере 79 млрд риалов ($21,064 млрд), следует из данных, опубликованных Министерством финансов.

Общий объем государственных доходов в 2024 году достигнет 1,172 трлн риалов ($312,48 млрд), расходов - 1,251 трлн риалов ($333,547 млрд). Размер дефицита бюджета Саудовской Аравии соответствует более раннему прогнозу министерства финансов, опубликованному 1 октября. Тогда ведомство спрогнозировало, что бюджет страны будет дефицитным в ближайшие три года - 1,9% от ВВП, или 79 млрд риалов ($21,064 млрд) в 2024 году, 1,6%, или 73 млрд риалов ($19,464 млрд) в 2025 году, 2,3%, или 109 млрд риалов ($29,063 млрд) в 2026 году.

Темпы роста реального ВВП страны в 2024 году восстановятся до 4,4% по сравнению с 0,03% в текущем году. Государственный долг Саудовской Аравии в следующем году достигнет 1,103 трлн риалов ($294,087 млрд), или 25,9% от ВВП.

В прошлом году ВВП Саудовской Аравии вырос на 8,7% по сравнению с 2021 годом, что стало самым высоким показателем среди стран Группы двадцати. Согласно данным Главного управления статистики, опубликованным 10 марта, объем ВВП королевства в 2022 году составил более $1 трлн. Доля нефтяного сектора в общем объеме ВВП достигла 32,7%, государственных услуг - 14,2%, промышленности - 8,6%, оптовой и розничной торговли - 8,2%. Темпы роста ненефтяного сектора экономики составили 5,4%.