Путин и Раиси обсудят в Москве торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня во второй половине дня в Кремле проведет переговоры со своим коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси, который прибудет в Москву с рабочим визитом.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе встречи планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных российско-иранских проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику.

Кроме того, запланирован и обмен мнениями по основным международным и региональным вопросам. Как уточнял помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Путин и Раиси, в частности, могут затронуть темы украинского конфликта и обострения на Ближнем Востоке.

В переговорах примут участие несколько представителей делегаций РФ и Ирана. Ожидается, что встреча начнется с заявлений Путина и Раиси, в которых они охарактеризуют состояние дел в двусторонних отношениях и обозначат основные пункты предстоящей беседы, которая, как отмечал Ушаков, будет весьма продолжительной.

Затем переговоры продолжатся в формате рабочего обеда. По итогам общения члены делегаций пообщаются с журналистами.

Российско-иранское сотрудничество

Экономическое сотрудничество России и Ирана интенсифицировалось в последние годы. Так, по итогам 2022 года объем российско-иранской торговли достиг $4,85 млрд и увеличился на 20,2% по сравнению с 2021-м, а за девять месяцев текущего года, по данным иранской стороны, товарооборот между двумя странами достиг почти $5 млрд. Как отмечал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, в ближайшие годы этот показатель может быть увеличен до $40 млрд.

Москва и Тегеран активно сотрудничают и в сфере энергетики. В 1995 году российская компания "Зарубежатомэнергострой" (в н. в. "Атомстройэкспорт" - компания госкорпорации "Росатом") заключила контракт с иранскими властями по достройке и реконструкции 1-го блока АЭС "Бушер". В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года. В ноябре 2014 года был подписан контракт на сооружение по российской технологии 2-го и 3-го энергоблоков, его стоимость составила около $10 млрд (ввод в эксплуатацию планируется в 2024-2026 гг.).

В октябре прошлого года Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании на разработку месторождений стоимостью $4 млрд, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа на сумму $40 млрд.

Контакты Москвы и Тегерана

Главы двух государств регулярно контактируют. С начала этого года они провели семь телефонных разговоров. Последний из них состоялся в октябре, лидеры обсуждали палестино-израильский конфликт.

В ноябре президенты России и Ирана принимали участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, посвященном обострению на Ближнем Востоке. Последняя очная встреча Путин и Раиси прошла в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там у лидеров состоялись двусторонние переговоры, в ходе которых, в частности, отмечалось, что позиции Москвы и Тегерана по многим международным вопросам близки или совпадают, а сотрудничество двух государств продолжает развиваться по всем направлениям.