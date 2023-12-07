На Чукотке в 2024 году планируют ввести новую выплату для опекунов инвалидов с детства

Ее намерены предоставлять ежемесячно до достижения детьми 23 лет

ТАСС, 7 декабря. Новая выплата для опекающих недееспособных инвалидов с детства вводится на Чукотке с 1 января 2024 года. Планируется, что она будет предоставляться ежемесячно до достижения детьми 23-летнего возраста, написал в своем Telegram-канале глава округа Владислав Кузнецов.

"С 1 января 2024 года вводим новую выплату для жителей Чукотки, опекающих недееспособных инвалидов с детства. Она будет предоставляться ежемесячно до достижения детьми 23 лет и составит 15 тыс. рублей. Для неработающих опекунов будет осуществляться доплата к выплатам по уходу до величины прожиточного минимума", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что еще одну реализацию меры поддержки семей на Чукотке, в которых родился первый или второй ребенок, продлили до 2028 года. Родители продолжат получать по 10 тыс. рублей до достижения ребенком возраста трех лет.