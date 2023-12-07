Япония выделит Украине помощь $4,5 млрд

По информации японского МИД, деньги направят напрямую и через Всемирный банк

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии окажет помощь Украине в размере $4,5 млрд, в том числе напрямую и через Всемирный банк. Об этом, как сообщил японский МИД, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-переговорах с лидерами G7.

"[Кисида] заявил, то Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере $1 млрд, включая помощь на восстановление и реконструкцию, а также гуманитарную помощь, и готова предоставить в общей сложности на поддержку [Украины] $4,5 млрд, включая эту дополнительную поддержку и увеличение кредита Всемирному банку", - говорится в сообщении ведомства.

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