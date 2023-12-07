На Дальнем Востоке загрузка судостроительных заводов за три года достигла максимума

Причиной этому считают высокий уровень внутренних заказов

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали максимальный уровень загрузки судостроительных предприятий за три года. Причиной называют высокий уровень внутренних заказов, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"По данным на начало октября приморские рыбоперерабатывающие компании активно брали кредиты на строительство краболовных судов по программе инвестиционных квот. В результате в крае рос кредитный портфель корпоративного сектора, несмотря на ужесточение условий банковского кредитования вслед за повышением ключевой ставки", - отметил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Благодаря программе инвестиционных квот в октябре судостроительный завод в Приморье завершил корпус последнего из восьми краболовов. В Хабаровском крае построили два плавучих причала, идет сооружение грузопассажирского парома. На Камчатке 2019 году благодаря инвестиционным квотам для строительства заводов запустили предприятие по переработке рыбы в Петропавловске-Камчатском с мощностью до 250 тонн готовой продукции в сутки.

Кроме того, на Дальнем Востоке растет спрос на судоремонт несмотря на то, что отдельные рыбопромысловые компании предпочитают обслуживать суда за рубежом.